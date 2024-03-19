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Previsioni meteo per mercoledì 20 marzo
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
19/03/2024 - 10:15

VITERBO - Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata ma possibile formazione di foschie. Temperature comprese tra +7°C e +18°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne meridionali, ampie schiarite altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con possibili foschie.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nebbie, foschie e nubi basse soprattutto in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora addensamenti soprattutto al Nord-Ovest con tempo asciutto ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito ed addensamenti bassi su pianure e vallate.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento tra Abruzzo e Lazio. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con possibili piovaschi isolati sul Basso Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche foschie e nubi basse sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati e con qualche velatura in transito, possibili locali piovaschi nelle zone interne della Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori ed in calo al Centro-Sud, massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta l'Italia, salvo una lieve flessione negativa sulla Sicilia.




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