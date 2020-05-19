Previsioni meteo per mercoledì 20 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

19/05/2020 - 09:19



VITERBO -

Tempo generalmente instabile nel corso delle ore diurne con piogge sia al mattino sia al pomeriggio; i fenomeni tenderanno ad esaurirsi nelle ore serali. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Lazio

Locali piogge al mattino sui rilievi e sul viterbese, asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni anche a carattere temporalesco si estenderanno su tutto il Lazio ad esclusione della costa che si manterrà più asciutta. Instabilità attesa anche in serata sui settori centro meridionali, stabile altrove.

AL NORD

Tempo instabile specie al mattino sull'Emilia Romagna con piogge diffuse, migliore altrove con schiarite ad ovest. Residue precipitazioni al pomeriggio, migliora in serata salvo locali piogge tra Veneto e Friuli.

AL CENTRO

Giornata perturbata al centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e piogge diffuse. Possibili temporali al pomeriggio sui settori interni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Miglioramento in nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni. Fenomeni più intensi sulla Campania, Sardegna, Molise, Puglia e Basilicata.

Temperature in sensibile calo al centro-sud Italia.

Www.centrometeoitaliano.it