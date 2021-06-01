Previsioni meteo per mercoledì 2 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/06/2021 - 11:18



VITERBO - Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio ma con nuvolosità medio-alta in transito. Asciutto anche in serata con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +23°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino sul Lazio ma con nuvolosità medio-alta in transito. Al pomeriggio ancora addensamento in transito e qualche isolata pioggia o acquazzone non esclusi sulle zone interne. Fenomeni in generale esaurimento entro la serata.

Nazionale

Al mattino nubi sparse e piogge sulle Alpi centro-occidentali e Piemonte, asciutto altrove e sereno sui settori adriatici. Aumento dell'instabilità al pomeriggio con piogge su Alpi, Appennino settentrionale e Liguria, più asciutto sulle altre regioni. Migliora in serata con cieli poco nuvolosi e dei residui piovaschi sulle Alpi orientali.

Al mattino irregolarmente nuvoloso su Toscana e Alto Lazio ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio con piogge nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo. Sereno o poco nuvoloso in serata con tempo asciutto.

Tempo stabile al mattino sulle regioni peninsulari con cieli poco nuvolosi, variabile con piogge su Sicilia e Sardegna meridionale. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo, con piogge isolate sui rilievi sardi. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto, residue piogge nelle zone interne della Sicilia.

Temperature minime in generale aumento e massime in calo sui settori tirrenici e Isole, in aumento altrove.