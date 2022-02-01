Previsioni meteo per mercoledì 2 febbraio

Bollettino di Viterbo e resto d'Italia

01/02/2022 - 09:15



VITERBO - Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite. Temperature comprese tra -1°C e +12°C.

Lazio

Tempo stabile sulla regione per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con prevalenza di cieli sereni.

Nazionale

Tempo stabile stabile nella giornata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo deboli nevicate sulle Alpi di confine fino a 700-1200 metri di quota. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni, eccetto residue nevicate sulle Alpi orientali fino a 800-900 metri. Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche nube nelle zone interne della Toscana. Al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità bassa in Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto e cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in diminuzione al Centro-Sud e Isole Maggiori, stabili o in lieve aumento al Nord; massime in generale rialzo.