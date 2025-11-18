ANNO 16 n° 248
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per mercoledì 19 novembre
Nuvoloso e piogge sparse
18/11/2025 - 10:54

Lazio

 

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse sui settori centro-meridionali della regione, più asciutto altrove. Nel pomeriggio residue piogge sulle zone meridionali. Più asciutto in serata mentre torna a peggiorare dalla notte.

 

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio nuvolosità in aumento anche su Lombardia ed Emilia Romagna, ma con tempo ancora asciutto. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge sparse e neve sui rilievi, fin verso i 500-700 metri sulle Alpi e oltre i 1000-1300 metri in Appennino.

 

AL CENTRO

 

Al mattino locali piogge sul Lazio e molti addensamenti in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio residue piogge sul basso Lazio, asciutto altrove con schiarite ed addensamenti bassi sul versante adriatico. In serata tempo per lo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Locali piogge nella notte tra Toscana e Umbria.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse specie su regioni tirreniche e Sicilia, schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Tra la serata e la notte peggiora sulla Sardegna con piogge e temporali a partire dai settori occidentali dell'Isola, migliora sulle altre regioni con ampie schiarite.

 

Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo un lieve rialzo nei valori massimi sui settori tirrenici.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo