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Previsioni meteo per mercoledì 19 aprile
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
18/04/2023 - 11:49

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge e temporali sparsi, migliora ovunque entro la sera con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.

Lazio

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi, più intensi sui settori appenninici. Più asciutto sulle coste specie centro-settentrionali. Migliora ovunque in serata con nuvolosità e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su Alpi e Appennini, neve a quote medio-alte. In serata e in nottata piogge e acquazzoni in movimento verso la Pianura Padana e neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni in Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne. In serata residue piogge in Umbria e zone interne del Lazio, asciutto altrove con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari con locali piogge su Puglia e coste tirreniche della calabria, sereno sulle Isole. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, ancora asciutto sulle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento con anche delle schiarite.

Temperature minime in rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in lieve calo al Nord e in aumento sul resto d'Italia.

www.centrometeoitaliano.it




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