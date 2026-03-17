Previsioni meteo per mercoledì 18 marzo

Al mattino tempo asciutto con nuvolosità e schiarite

17/03/2026 - 15:43



Viterbo

Al mattino tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio possibile qualche locale piovasco. Migliora dalla serata con graduali schiarite. Temperature comprese tra +3°C e +9°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con nuvolosità e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibili piovaschi specie nelle zone interne e neve in Appennino fino a quote di bassa montagna. Migliora dalla serata con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sul basso Lazio.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni su Emilia Romagna e Nord-Ovest, neve fino agli 800 metri in Appennino e oltre i 900-1000 metri sulle Alpi. Al pomeriggio ancora maltempo sulla Romagna e residui fenomeni sulle Alpi occidentali, quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata atteso un miglioramento con tempo più asciutto.

AL CENTRO

Al mattino maltempo sul versante adriatico con neve fin verso i 700-800 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in sconfinamento anche sul Lazio, quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata insiste il maltempo tra Abruzzo e Marche con neve oltre i 900-1000 metri, migliora sul versante tirrenico con schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile durante la giornata con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio e neve fino a quote di bassa montagna, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata ancora maltempo al Sud e sulla Sicilia con neve oltre i 900-1000 metri, asciutto sulla Sardegna con ampie schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta l'Italia.