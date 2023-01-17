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Previsioni meteo per mercoledì 18 gennaio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
17/01/2023 - 10:41

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Ancora fenomeni possibili nel corso delle ore serali e notturne. Temperature comprese tra +4°C e +8°C.

Lazio

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi, generalmente di debole o moderata intensità. Neve oltre i 1000-1200 metri sull'Appennino. Tra la sera e la notte ancora fenomeni possibili su buona parte della regione con neve fino a 900 metri.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare e foschie in Pianura Padana, isolati fenomeni sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo isolate nevicate sulle Alpi orientali oltre i 600 metri. Tra la serata e la nottata fenomeni sparsi tra Liguria, Emilia Romagna, Lombardia meridionale e Piemonte orientale con neve a bassa quota.

AL CENTRO

Al mattino piogge anche abbondanti sul versante tirrenico; neve in Appennino dai 1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora qualche piovasco tra Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, con neve dai 900-1000 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge tra Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche alla Sicilia. In serata ancora precipitazioni sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove. Neve in Appennino a quote medie

Temperature minime in generale diminuzione, massime in diminuzione al Centro e stabili o in lieve rialzo sul resto d'Italia.

www.centrometeoitaliano.it




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