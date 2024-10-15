Previsioni meteo per mercoledì 16 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

15/10/2024 - 11:42



VITERBO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di instabilità con ancora locali piogge. Temperature comprese tra +15°C e +21°C.

LAZIO

Al mattino tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio piogge in arrivo sul Lazio centro-settentrionale e ancora asciutto sugli altri settori. Tra la serata e la notte precipitazioni in estensione al resto della regione.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, anche intensi al Nord-Ovest, più asciutto su Romagna e Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte precipitazioni in estensione anche al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi con locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sul resto del Centro, ancora asciutto tra Basso Lazio e Abruzzo. In serata e in nottata tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sulla Sardegna, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma con tempo ancora per lo più asciutto. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge in arrivo tra Campania, Molise e Puglia centro-settentrionale, ancora asciutto altrove.

Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e in aumento al Sud e sulla Sicilia.