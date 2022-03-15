VITERBO - Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi; in serata non si attendono variazioni, il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +16°C.
Lazio
Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su gran parte della regione, qualche velatura al pomeriggio sempre senza fenomeni associati. In serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi sulle coste e sulle zone interne.
AL NORD
Tempo stabile e asciutto durante la giornata su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite, salvo deboli piogge sulla Liguria. In serata tempo asciutto su tutti i settori ma con cieli nuvolosi per la presenza di nuvolosità bassa, maggiori aperture sui settori alpini.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità bassa in Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche velatura in arrivo sul Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutte le regioni.
AL SUD E SULLE ISOLE
Sereno o poco nuvoloso al mattino, con maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, velature in transito sulle Isole Maggiori con locali addensamenti in Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli per lo più sereni o con delle velature in transito, nuvolosità in aumento sulle Isole.
Temperature minime in aumento sulle regioni Peninsulari, stabili o in lieve calo sulle Isole Maggiori; massime in generale rialzo su tutta la Penisola.
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