Previsioni meteo per mercoledì 15 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

14/05/2024 - 11:20



VITERBO - Viterbo

Tempo stabile durante la giornata con assenza di piogge ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono attese variazioni con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +24°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio possibili locali acquazzoni in Appennino, variabilità asciutta sul resto della regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Giornata perturbata con cieli nuvolosi ed associati acquazzoni e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi. In serata insiste il maltempo con piogge ed acquazzoni sparsi su tutte le regioni, anche a carattere temporalesco al Nord-Est. Fenomeni più sporadici nella notte.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con sviluppo di acquazzoni e in locale sconfinamento sul versante adriatico, asciutto sugli altri settori con nuvolosità irregolare. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori aperture in Sardegna e settori adriatici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Locali piogge nella notte tra Basilicata e Puglia meridionale.

Temperature minime in lieve aumento sulle regioni centrali e stazionarie sul resto d'Italia, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.