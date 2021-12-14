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Previsioni meteo per mercoledì 15 dicembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
14/12/2021 - 11:08

VITERBO - Sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio o con al più qualche velatura in transito; in serata le condizioni del tempo si confermano stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutto il Lazio sia nelle ore mattutine sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre asciutto con cieli sereni su tutti i settori.

AL NORD

Tempo stabile al mattino con cieli sereni e banchi di nebbia in Pianura Padana; al pomeriggio ancora tempo stabile e cieli soleggiati con qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Cieli in prevalenza soleggiati al mattino su tutti i settori; al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, salvo isolati fenomeni nelle zone interne tra Molise e Campania; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata fenomeni isolati tra Molise, Campania e Basilicata, con neve sopra i 1200-1300 metri, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e Sardegna e stazionarie o in lieve calo al Sud e Sicilia; massime stazionarie o in lieve diminuzione da nord a sud.

 




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