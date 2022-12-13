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Previsioni meteo per mercoledì 14 dicembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
13/12/2022 - 10:49

Viterbo

Tempo instabile al mattino con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche intensi. Dal pomeriggio tempo in miglioramento con fenomeni in esaurimento e cieli irregolarmente nuvolosi, nessuna variazione in serata. Temperature comprese tra +6°C e +10°C.

Lazio

Al mattino tempo instabile su tutta regione con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi, più intensi sui settori centro-meridionali. Al pomeriggio ancora piogge sparse sulle zone meridionali, migliora altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampie schiarite, nuvolosità sulla Pianura Padana e isolate nevicate sulle Alpi occidentali a quote medie. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse tra Liguria e Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse e temporali, più asciutto sui settori settentrionali di Toscana e Umbria e sulle Marche. al pomeriggio residue piogge tra Abruzzo e basso Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto ovunque, piogge in arrivo nella notte su Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo diffuso con piogge sparse e temporali, più asciutto sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Sicilia e Calabria meridionale. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari, piogge nella notte in arrivo sulla Sardegna.

Temperature minime stabili al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole; massime in generale rialzo su tutta la Penisola.

www.centrometeoitaliano.it




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