Previsioni meteo per mercoledì 13 maggio

Temperature comprese tra +10°C e +17°C

12/05/2026 - 18:24



Viterbo

Nuvolosità in transito al mattino con possibilità di precipitazioni intermittenti. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni soprattutto verso le zone interne. Migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento. Temperature comprese tra +10°C e +17°C.

Lazio

Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione con possibilità di precipitazioni sparse, più intense sui settori centro-meridionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali soprattutto sulle zone interne. Migliora dalla serata con fenomeni in esaurimento.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio attese ampie schiarite specie sulla Pianura Padana, locali acquazzoni in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, salvo locali fenomeni sulle Alpi centro-orientali con neve fino ai 1700-1900 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con associate piogge sparse, specie tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne, schiarite sulle coste toscane. In serata e nella notte tempo in miglioramento con esaurimento dei fenomeni e schiarite sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più intense sulla Campania, più stabile e con schiarite su Sicilia e Calabria. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse, sole prevalente su Calabria e Isole Maggiori. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle coste tirreniche.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.