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Previsioni meteo per mercoledì 13 dicembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
12/12/2023 - 14:17

Viterbo

Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge sparse. Peggiora tra la sera e la notte con piogge e acquazzoni più intensi. Temperature comprese tra +11°C e +14°C.

Lazio

Molte nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con possibilità di locali e deboli pioviggini intermittenti, specie sui settori settentrionali e i rilievi interni. In serata e nottata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni diffusi, neve in calo fino a 1500 metri sull'Appennino.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri. Al pomeriggio migliora al Nord-Ovest, per lo più invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata residui fenomeni tra Emilia Romagna e Triveneto e neve sulle Alpi fin verso i 1000-1200 metri, asciutto altrove con addensamenti bassi e compatti.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Toscana e Umbria, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio fenomeni in estensione al Lazio settentrionale. Tra la serata e la nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi. Neve in Appennino fin verso i 1500-1700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che nelle ore pomeridiane ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge e acquazzoni sparsi. Nella notte piogge in arrivo anche tra Campania e Molise.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro e al Nord-Ovest e in rialzo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord e sulla Sardegna e in aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia.

 

 


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