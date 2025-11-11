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Previsioni meteo per mercoledì 12 novembre
Temperature comprese tra +7°C e +18°C
11/11/2025 - 10:57

Viterbo

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli per lo più sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +18°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile per l'intera giornata su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino al Nord ma con nuvolosità bassa sulla Liguria, ove non si escludono isolate pioviggini, e foschie o banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Poche variazioni tra pomeriggio e sera con nuvolosità bassa e compatta su coste e pianure.

AL CENTRO

Tempo stabile sulle regioni del Centro nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto al Sud nel corso della giornata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite.

Temperature minime in calo al centro-sud, stabili o in aumento al nord; massime stazionarie o in rialzo su tutta la penisola.




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