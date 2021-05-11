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Previsioni meteo per mercoledì 12 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
11/05/2021 - 11:39

VITERBO - Tempo asciutto al mattino con qualche nube sparsa e ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile sempre con qualche nube. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli per lo più poco nuvolosi al mattino e sole prevalente nelle ore pomeridiane su tutto il Lazio; nubi sparse in serata sulla costa e sui settori interni. Peggiora nella notte sul Pontino.

AL NORD

Al mattino tempo stabile al nord-ovest con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Cieli nuvolosi con piogge sul Triveneto e cieli variabili con piogge sull'Emilia Romagna. Al pomeriggio piogge in estensione alle regioni di nord-ovest con nuvolosità variabile. Nessuna variazione in serata.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità variabile o parzialmente nuvoloso, piogge su Toscana settentrionale e sereno in Abruzzo. Al pomeriggio cieli variabili con piogge su Umbria, Marche, Toscana orientale e Reatino, sereno altrove. In serata asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo in prevalenza stabile al meridione: al mattino cieli sereni sulle Isole Maggiori e parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni, con locali piogge sulle coste tirreniche della Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale. Nel pomeriggio e in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o parzialmente nuvolosi.

Temperature minime in diminuzione, massime in aumento al nord-ovest e in diminuzione altrove.

www.centrometeoitaliano.it




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