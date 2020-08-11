Previsioni meteo per mercoledì 12 agosto

Bollettino meterologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

11/08/2020 - 11:22



VITERBO

Bel tempo al mattino, qualche nube in più nelle ore centrali del giorno ma senza fenomeni associati. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperature comprese tra +17°C e +35°.

LAZIO

Al mattino innocue nubi in transito sui settori costieri, aumento dell'instabilità al pomeriggio con temporali sparsi sulle zone interne. Deciso miglioramento in serata con poche nubi in transito.

AL CENTRO

Ennesima giornata all'insegna del tempo stabile al Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo rapidi temporali in Appennino. Ampie schiarite in serata e nottata su tutti i settori.

AL NORD

Cieli in prevalenza sereni al nord Italia nelle prime ore del mattino salvo innocue nubi ad est, piogge o temporali in arrivo al pomeriggio sulle Alpi e Appennino, ancora stabile altrove con ampie schiarite. Possibili piogge o temporali tra la serata e la nottata su Piemonte e Lombardia.

AL SUD

Bel tempo anche sulle regioni meridionali peninsulari e insulari con cieli sereni o al più poco nuvolosi salvo qualche acquazzone al pomeriggio sui settori Appenninici di Molise e Calabria. Temperature stazionarie o in lieve calo al centro-nord.

www.centrometeoitaliano.it