Previsioni meteo per mercoledì 11 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

10/10/2023 - 10:57



VITERBO - Viterbo

Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +13°C e +30°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque.

Nazionale

AL NORD

Tempo asciutto al mattino con cieli sereni, ma anche banchi di nebbia lungo il delta del Po e nubi basse sulla Liguria. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa su Liguria e settori adriatici.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli in prevalenza sereni e nubi basse sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile e asciutto sulle regioni meridionali con cieli sereni e locali addensamenti sui settori costieri. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle zone interne della Calabria e fenomeni isolati anche su quelli della Basilicata e della Sicilia, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e stazionarie o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.