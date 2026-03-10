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Previsioni meteo per mercoledì 11 marzo
Temperature comprese tra +7°C e +15°C
10/03/2026 - 12:58

Viterbo

Nuvolosità in transito al mattino con pioviggini sparse. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali in sviluppo. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con molte nuvole in transito e deboli piogge associate. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

Lazio

Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione con deboli fenomeni sui settori settentrionali, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali soprattutto sulle zone interne. Ancora pioviggini in serata e nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse sulla Liguria e sul Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni sparsi su Alpi e Appennino, neve oltre i 1600-1700 metri. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con piogge sparse, specie al Nord-Ovest e neve fin verso i 1300-1500 metri.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e alto Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali soprattutto sui settori interni, ma localmente fin sulle coste. Neve in Appennino oltre i 1800-1900 metri. In serata tempo in miglioramento, ma nella notte nuove piogge sulle regioni del versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne sia peninsulari che delle Isole. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con fenomeni in esaurimento e schiarite.

Temperature minime in generale rialzo salvo una lieve flessione al Nord-Ovest e sulle Isole, massime stabili o in lieve calo al Centro e al Nord-Est e in aumento sul resto d'Italia.




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