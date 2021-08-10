Previsioni meteo per mercoledì 11 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

10/08/2021 - 09:58



VITERBO - Nubi sparse nelle ore mattutine su tutto il territorio, sole prevalente al pomeriggio. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +19°C e +38°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su gran parte della regione, maggiori aperture al pomeriggio sui settori settentrionali. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni sulle coste e sulle zone interne.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni; al pomeriggio qualche addensamento su Alpi e Appennino settentrionale, con isolate piogge sulle Alpi centro-orientali. In serata si rinnovano condizioni di stabilità, con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO

Stabilità al mattino con cieli poco nuvolosi su tutti i settori. Schiarite in arrivo nel pomeriggio con prevalenza di cieli sereni ed ancora qualche nube in transito su Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con nubi in transito su Sardegna, Campania Molise e Puglia, sereno altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ampie schiarite in arrivo con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature minime e massime in generale aumento.

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