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Previsioni meteo per mercoledì 10 novembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
09/11/2021 - 10:23

VITERBO - Cieli poco nuvolosi nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio con tempo asciutto; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza dar luogo a fenomeni. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il Lazio; in serata nuvolosità in aumento su tutta la regione ed anche qualche pioggia sui settori costieri centro-settentrionali.

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su Liguria e Piemonte, asciutto altrove con nuvolosità variabile. Al pomeriggio ancora piogge sulle Alpi occidentali e settori adiacenti, variabilità asciutta altrove ed ampie schiarite al Nord-Est. In serata nessuna variazioni di rilievo, con piogge su Alpi occidentali e asciutto altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni, con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata molte nubi in transito su tutte le regioni e pioviggine sulle coste tra Lazio e Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge intense e temporali sulle Isole Maggiori e della pioviggine su Molise e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove; al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle stesse regioni. In serata ancora piogge intense e temporali sulla Sicilia, residue piogge su Calabria e Sardegna.

Temperature minime in calo al Sud e sulle Isole, stabili o in aumento al Centro-Nord; massime in generale rialzo.

www.centrometeoitaliano.it




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