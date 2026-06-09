Previsioni meteo per mercoledì 10 giugno

Temperature comprese tra +13°C e +28°C

09/06/2026 - 11:12



Viterbo

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo stabile e ampie schiarite. Temperature comprese tra +13°C e +28°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo instabile al mattino con piogge e temporali sparsi, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche sul Piemonte e fenomeni molto intensi sul Triveneto. Tra la serata e la notte ancora residui fenomeni al Nord-Est, migliora da ovest con velature in transito.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento basso al primo mattino sulle coste tirreniche e della nuvolosità in sviluppo al pomeriggio in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e solo qualche piovasco isolato in Appennino. Nessuna variazione di rilievo attesa nelle ore serali e notturne con tempo stabile e ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole.