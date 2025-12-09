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Previsioni meteo per mercoledì 10 dicembre
Cieli sereni, temperature tra 5° e 14°
09/12/2025 - 15:58

Viterbo

 

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.

 

Lazio

 

Tempo stabile al mattino con nubi sparse e ampie schiarite su tutta la regione, locali foschie o banchi di nebbia su vallate e pianure. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Tornano le foschie in nottata.

 

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con possibilità di foschie e nebbie su coste e pianure. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli soleggiati ed addensamenti bassi su coste e pianure. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile e tornano nebbie e foschie.

 

AL CENTRO

 

Condizioni di tempo asciutto sulle regioni centrali nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, molti addensamenti bassi attesi sulle coste adriatiche. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni, banchi di nebbia e foschie nelle zone interne e nuvolosità bassa sul litorale adriatico.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, ma anche molti addensamenti bassi lungo i settori adriatici e sulla Sardegna. Poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e cieli per lo più sereni e nuvolosità bassa sui medesimi settori.




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