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Previsioni meteo per mercoledì 10 aprile
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
09/04/2024 - 16:14

VITERBO - Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità in transito alternata a schiarite. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione ma con nuvolosità medio-alta in transito alternata a spazi di sereno. In serata e nottata poche variazioni con tempo asciutto e cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata e nella notte ancora piogge tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Neve sulle Alpi occidentali oltre i 1800-2000 metri.

AL CENTRO

Al mattino piogge tra Toscana, Umbria e Marche, più asciutto altrove con schiarite sul Lazio. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto con nuvolosità sul versante adriatico e soleggiato sul versante tirrenico, salvo locali piogge in Appennino. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto, piogge sparse sulla Sardegna con neve oltre i 1200-1300 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata ancora precipitazioni sparse sulla Sardegna, asciutto altrove con nuvolosità irregolare ed ampie schiarite sulla Sicilia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud.




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