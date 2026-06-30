Previsioni meteo per mercoledì 1 luglio

Tempo asciutto e poco nuvoloso nel pomeriggio

30/06/2026 - 15:20



Viterbo

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e nubi sparse alternate e schiarite, locali piogge in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +18°C e +33°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata su gran parte della regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Locali acquazzoni o temporali pomeridiani possibili sui rilievi interni. In serata e nottata nubi sparse e schiarite, locali piogge in arrivo sui settori settentrionali.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli parzialmente, salvo locali piovaschi sui settori alpini. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, meno frequenti al Nord-Est. Tra la serata e la notte maltempo che si sposta al Nord-Est, specie tra Friuli, Veneto e Romagna con temporali anche intensi, ampie schiarite da ovest.

AL CENTRO

Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo sui settori intensi, poche variazioni altrove. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con piogge tra settori interni e versante adriatico e temporali sparsi sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui settori interni Peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi ed in movimento sul versante tirrenico. Locali fenomeni anche nelle zone interne delle Isole. Migliora entro sera con cieli sereni o poco nuvolosi. Nella notte piogge in arrivo sulle coste di Molise e alta Puglia.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo una lieve flessione positiva delle massime sulle Isole Maggiori.