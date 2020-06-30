Previsioni meteo per mercoledì 1 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

30/06/2020 - 10:17



Viterbo

Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Lazio

Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il Lazio nelle ore diurne, possibili locali temporali sui rilievi nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno.

Al Nord

Tempo fortemente instabile sin dalle prime ore del mattino su Trentino e Lombardia con fenomeni localmente fin verso le pianure. Al pomeriggio e in serata temporali in estensione a tutto l'arco alpino con maggiore stabilità soltanto su Liguria e Romagna.

Al Centro

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali addensamenti sull'Appennino con possibilità di qualche acquazzone al pomeriggio.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli sereni sia sulle aree insulari che quelle peninsulari, possibilità di qualche temporale pomeridiano sul Molise in rapido esaurimento nella serata. Persiste stabilità altrove.

Temperature minime in rialzo ovunque, massime in leggero calo invece al Nord.

www.centrometeoitaliano.it