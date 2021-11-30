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Previsioni meteo per mercoledì 1 dicembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
30/11/2021 - 11:23

VITERBO -  Tempo asciutto nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; piogge attese nelle ore serali. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.

Lazio

Piogge sparse nelle ore diurne su gran parte del territorio, neve sui rilievi fino a 1600 metri di quota; generalmente più asciutto sul viterbese. In serata le precipitazioni si estenderanno su tutta la regione.

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli sereni, nuvolosità con piogge sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con piogge su Liguria e Friuli e neve sulle Alpi fino a quote medie. In serata instabilità in aumento con piogge sparse, più asciutto in Piemonte. Neve sulle Alpi fino alla bassa montagna.

AL CENTRO

Al mattino qualche pioggia sulle regioni tirreniche, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo deboli nevicate in Appennino fino a quote medie. In serata piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Piogge al mattino sulla Sardegna, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità in Campania. Al pomeriggio piogge in arrivo anche sulla Campania, invariato altrove. In serata ancora piogge su Campania e Sardegna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale aumento, massime stazionarie al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole.

www.centrometeoitaliano.it




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