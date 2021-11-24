Previsioni meteo per mercoledì 25 novembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/11/2021 - 10:11



VITERBO - Instabilità diffusa nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata i fenomeni saranno più intensi su tutto il territorio. Temperature comprese tra +9°C e +11°C.

Lazio

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il Lazio, fenomeni localmente abbondanti sulle coste nel pomeriggio. In serata le precipitazioni si faranno più intense su tutti i settori con neve in Appennino a quote di alta montagna, in calo nelle ore notturne.

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse specie sulle regioni di nord-ovest, con neve fino a quote collinari sul Piemonte; fenomeni intensi attesi sulla Liguria. Al pomeriggio precipitazioni estese a tutti i settori, fenomeni in esaurimento sul Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori. Neve sulle Alpi a quote di media montagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Toscana ,Umbria e Lazio, più asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio ancora tempo instabile specie sui versanti Tirrenici, più asciutto sulle regioni Adriatiche. In serata attese piogge intense sul Lazio, fenomeni in estensione alle restanti regioni. Neve nella notte fino a 1600 metri in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con isolate piogge sulle Isole Maggiori e sulla Campania. Al pomeriggio attesi nubifragi sulla Sicilia, precipitazioni sparse anche su Sardegna, Calabria e Campania. In serata forte maltempo sulle regioni peninsulari, residue piogge tra Sicilia e Sardegna, dove è atteso un miglioramento nella notte.

Temperature minime stabili o in aumento al centro-nord, in lieve calo al sud; massime in diminuzione al centro-nord e sulle Isole Maggiori, in rialzo altrove.

www.centrometeoitaliano.it