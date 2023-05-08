Previsioni meteo per martedì 9 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

08/05/2023 - 13:14



Viterbo

Nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Addensamenti via via più compatti dalla sera con deboli piogge possibili in nottata. Temperature comprese tra +13°C e +25°C.

Lazio

Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e temporali sparsi su Appennino e zone interne meridionali, variabilità asciutta altrove. Addensamenti più compatti tra la sera e la notte con deboli fenomeni specie a ridosso dei rilievi.

Nazionale

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino, con deboli precipitazioni tra Piemonte ed Alpi centrali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo peggioramento con piogge a tratti intense sulle regioni di nord-ovest e sull'Appennino settentrionale.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità tra Lazio e Abruzzo, con precipitazioni in sconfinamento sui settori sub-appenninici. In serata residue piogge sul Lazio, con nuvolosità irregolare su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale; asciutto altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. In serata attesi cieli coperti su tutti i settori, ma senza fenomeni associati.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in lieve aumento al centro e sulla Sardegna, in calo altrove.

www.centrometeoitaliano.it