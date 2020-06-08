Viterbo
Tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi; nel pomeriggio non si esclude la possibilità di isolate piogge in esaurimento comunque entro la sera. Temperature comprese tra +12°C e +21°C.
Lazio
Nuvolosità irregolare nelle ore mattutine su tutto il Lazio con tempo prevalentemente asciutto; aumento dell'instabilità al pomeriggio con possibilità di piogge o temporali sparsi specie sui rilievi interni, più asciutto sulla costa. Fenomeni in esaurimento in serata.
Al Nord
Molte nubi e temporali sparsi su praticamente tutte le regioni specie al pomeriggio, migliora nelle ore serali e notturne con residue piogge sui rilievi.
Al Centro
Inizio di giornata con tempo in prevalenza asciutto, aumento dell'instabilità al pomeriggio con temporali sparsi di moderata o forte intensità salvo sui settori costieri delle tirreniche.
Al Sud e sulle Isole
Temporali pomeridiani sparsi sui rilievi di Molise, Puglia, Campania e Basilicata, locali piogge anche in Sicilia. Tempo generalmente più asciutto sui rimanenti settori.
Temperature in leggero aumento specie al Sud.
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