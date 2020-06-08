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Previsioni meteo per martedì 9 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
08/06/2020 - 09:40

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi; nel pomeriggio non si esclude la possibilità di isolate piogge in esaurimento comunque entro la sera. Temperature comprese tra +12°C e +21°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare nelle ore mattutine su tutto il Lazio con tempo prevalentemente asciutto; aumento dell'instabilità al pomeriggio con possibilità di piogge o temporali sparsi specie sui rilievi interni, più asciutto sulla costa. Fenomeni in esaurimento in serata.

Al Nord

Molte nubi e temporali sparsi su praticamente tutte le regioni specie al pomeriggio, migliora nelle ore serali e notturne con residue piogge sui rilievi.

Al Centro

Inizio di giornata con tempo in prevalenza asciutto, aumento dell'instabilità al pomeriggio con temporali sparsi di moderata o forte intensità salvo sui settori costieri delle tirreniche.

Al Sud e sulle Isole

Temporali pomeridiani sparsi sui rilievi di Molise, Puglia, Campania e Basilicata, locali piogge anche in Sicilia. Tempo generalmente più asciutto sui rimanenti settori.

Temperature in leggero aumento specie al Sud.

www.centrometeoitaliano.it




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