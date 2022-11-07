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Previsioni meteo per martedì 8 novembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
07/11/2022 - 10:45

Viterbo

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi per innocui addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +19°C.

Lazio

Nubi sparse e ampie schiarite al mattino con tempo stabile su tutta la regione. Nuvolosità in transito al pomeriggio ma sempre con tempo asciutto. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con deboli precipitazioni attese sulla Liguria. In serata ancora qualche precipitazione su Liguria e Alpi Apuane, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio attesa qualche velatura in transito tra Campania, Molise e Basilicata. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in aumento; massime in calo al nord, stabili o in lieve rialzo al centro-sud.

www.centrometeoitaliano.it




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