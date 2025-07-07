Previsioni meteo per martedì 8 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/07/2025 - 14:07



VITERBO - Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +18°C e +30°C.

Lazio

Nuvolosità e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto, da segnalare solo qualche pioggia a ridosso dei rilievi. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con nubi sparse alternate ad ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino fenomeni intensi sul Friuli e parte del Veneto, sereno sulle altre regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse, anche intense tra Trentino-Alto Adige e Triveneto; più asciutto sul Piemonte. In serata residui fenomeni tra Alto-Adige, Romagna e Triveneto; sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locale instabilità sull'Umbria settentrionale, tempo invariato altrove. In serata ancora piogge e temporali sulle regioni Adriatiche. Migliora nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piovaschi sulle coste Tirreniche tra Campania e Calabria, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, stazionarie altrove. Massime in generale diminuzione.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos