Previsioni meteo per mercoledì 8 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/02/2023 - 12:12



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature comprese tra -4°C e +6°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Locali fenomeni al confine con l'Abruzzo con possibilità di neve fino a 100-200 metri. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolati fenomeni sulla Romagna con neve a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora fenomeni in Emilia Romagna con neve a quote basse, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve nella notte anche lungo l'arco alpino centro-occidentale.

AL CENTRO

Al mattino deboli nevicate sui versanti Adriatici fin verso le quote pianeggianti; sereno sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle stesse regioni con neve oltre i 200-300 metri, soleggiato altrove. In serata e in nottata insistono le precipitazioni sul versante adriatico con neve fino ai 100 metri, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni su Isole Maggiori e settori Adriatici con neve a quote basse. Al pomeriggio deboli precipitazioni nevose dai 300 metri su Molise, Calabria e Sicilia, variabile altrove. In serata peggiora tra Calabria e Sicilia con acquazzoni, temporali e neve fino a quote collinari, asciutto sulle altre regioni ma con molta nuvolosità in transito.

Temperature minime stabili o in calo al Centro-Nord e Sardegna e in lieve rialzo al Sud e Sicilia, massime stabili o in diminuzione al Centro-Nord e Isole Maggiori e in lieve rialzo al Sud.

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