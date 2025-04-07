Previsioni meteo per martedì 8 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/04/2025 - 10:55



VITERBO

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampie schiarite. Temperature comprese tra +1°C e +15°C.

LAZIO

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolato fenomeno sui rilievi interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio attesi addensamenti in formazione sui rilievi ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con qualche addensamento sulle regioni Adriatiche, soleggiato altrove. AL pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata e in nottata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità:

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolati piovaschi sulle zone interne della Sardegna; tempo invariato altrove. In serata tempo ancora asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulle isole maggiori, stabili o in aumento altrove; massime in generale rialzo da nord a sud.