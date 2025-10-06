Previsioni meteo per martedì 7 ottobre

Cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio

06/10/2025 - 16:06



Viterbo

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature comprese tra +7°C e +21°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile salvo isolate nevicate sui rilievi di confine; al pomeriggio qualche addensamento in formazione su Alpi e Prealpi ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO

Cieli pienamente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate precipitazioni tra Molise e Puglia settentrionale; al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

Temperature minime stabili o in aumento al centro-nord ed in lieve calo al sud; massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.