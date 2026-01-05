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Previsioni meteo per martedì 6 gennaio
Precipitazioni intense
05/01/2026 - 12:39

Viterbo

Precipitazioni intense specialmente al mattino, con progressivo miglioramento nel pomeriggio. In serata ancora umido con precipitazioni sparse.
Temperature comprese tra +1°C e +5°C.

Lazio

Diffusa fase perturbata con piogge e rovesci su gran parte della regione (più insistenti tra coste e settori interni), con possibili locali temporali. In serata ancora instabile.


NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi, con nevicate fino a quote pianeggianti sulla Romagna. Al pomeriggio poche variazioni con aperture attese sul Piemonte. In serata residui fenomeni sulla Romagna; migliora nella notte con ancora cieli coperti ovunque.

AL CENTRO
 

Al mattino precipitazioni sparse, intense sui settori Tirrenici. Al pomeriggio fenomeni che insistono sulle zone interne; quota neve in rapido calo in Appennino. In serata residui fenomeni sulle zone interne con neve fin verso i 300 metri tra Marche e Umbria. Nella notte anche in Abruzzo fino a 700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti ovunque con precipitazioni sparse sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio fenomeni ancora sulle regioni Tirreniche e sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni Tirreniche peninsulari; piogge sparse nella notte anche su Sardegna e Sicilia.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la penisola, con un calo più significativo sulle regioni del centro-nord.


 




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