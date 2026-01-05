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Precipitazioni intense specialmente al mattino, con progressivo miglioramento nel pomeriggio. In serata ancora umido con precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +1°C e +5°C.
Lazio
Diffusa fase perturbata con piogge e rovesci su gran parte della regione (più insistenti tra coste e settori interni), con possibili locali temporali. In serata ancora instabile.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi, con nevicate fino a quote pianeggianti sulla Romagna. Al pomeriggio poche variazioni con aperture attese sul Piemonte. In serata residui fenomeni sulla Romagna; migliora nella notte con ancora cieli coperti ovunque.
AL CENTRO
Al mattino precipitazioni sparse, intense sui settori Tirrenici. Al pomeriggio fenomeni che insistono sulle zone interne; quota neve in rapido calo in Appennino. In serata residui fenomeni sulle zone interne con neve fin verso i 300 metri tra Marche e Umbria. Nella notte anche in Abruzzo fino a 700 metri.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli coperti ovunque con precipitazioni sparse sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio fenomeni ancora sulle regioni Tirreniche e sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni Tirreniche peninsulari; piogge sparse nella notte anche su Sardegna e Sicilia.
Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la penisola, con un calo più significativo sulle regioni del centro-nord.