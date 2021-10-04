Previsioni meteo per martedì 5 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/10/2021 - 11:16



VITERBO - Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio; ampi spazi di sereno in serata alternati a locali addensamenti. Temperature comprese tra +15°C e +20°C.

Lazio

Piogge sparse in mattinata sui rilievi e sui settori meridionali della regione, irregolarmente nuvoloso altrove ma con tempo asciutto; migliora al pomeriggio. In serata il tempo sarà stabile su tutto il territorio con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi.

AL NORD

Al mattino piogge intense tra Trentino e Friuli; precipitazioni sporadiche su Lombardia ed Emilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio insistono le piogge sui settori pedemontani, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso; neve sopra i 2000 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità variabile e qualche pioggia tra Toscana e Lazio; al pomeriggio condizioni di tempo asciutto con ancora cieli irregolarmente coperti. In serata ancora stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Locali piogge al mattino tra Campania e Sicilia occidentale; sereno o poco nuvoloso altrove. Maltempo al pomeriggio con piogge e temporali su Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, stabile sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori; fenomeni più intensi attesi sulla Sicilia.

Temperature minime in generale rialzo; massime stazionarie o in calo da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it