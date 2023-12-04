Previsioni meteo per martedì 5 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/12/2023 - 10:09



Viterbo

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni, localmente anche intensi. Generale miglioramento dalla serata. Temperature comprese tra +6°C e +11°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche intensi. Neve fino a 1400-1500 metri sull'Appennino. Generale miglioramento dalla serata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti e nevicate fino a quote collinari lungo la Pianura Padana, isolati piovaschi tra Liguria e coste dell'Adriatico. Al pomeriggio precipitazioni a partire dai 300 metri sulle Alpi orientali, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità a tratti compatta.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse, più intense su Lazio e Umbria con neve dai 1200-1300 metri in Appennino. Al pomeriggio residue precipitazioni su Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo con quota neve invariata. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli coperti su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità compatta in transito con piogge tra Campania, Puglia e Isole Maggiori; al pomeriggio ancora precipitazioni tra Campania, Molise e Sicilia, aperture attese sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni peninsulari, con neve in Appennino dai 1400 metri di quota.

Temperature minime in rialzo e massime generalmente stazionarie.