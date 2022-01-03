Viterbo
Nuvolosità compatta nelle ore mattutine su tutto il territorio, molte nubi anche nel pomeriggio ma con tempo stabile. Cieli generalmente nuvolosi nelle ore serali con assenza di fenomeni. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.
Lazio
Locali e deboli piogge in mattinata sulla costa, tempo asciutto altrove con molte nubi compatte; al pomeriggio e nelle ore serali il tempo si manterrà asciutto su tutto il Lazio sempre con addensamenti sparsi.
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AL NORD
Al mattino molte nubi su tutti i settori, con isolate piogge su Liguria e Friuli; al pomeriggio insistono le precipitazioni sui medesimi settori, asciutto altrove. Peggiora in serata con piogge sparse anche su Lombardia e Triveneto, neve sulle Alpi oltre i 1200 metri.
AL CENTRO
Al mattino qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con prevalenza di tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con isolate piogge sulle Marche.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino stabilità diffusa, con nubi basse sui settori costieri, qualche spazio di sereno su Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, maggiori aperture altrove. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo.
Temperature minime stabili o in aumento; massime in lieve calo al nord ed in rialzo al centro-sud.