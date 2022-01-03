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Previsioni meteo per martedì 4 gennaio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
03/01/2022 - 10:34

Viterbo

Nuvolosità compatta nelle ore mattutine su tutto il territorio, molte nubi anche nel pomeriggio ma con tempo stabile. Cieli generalmente nuvolosi nelle ore serali con assenza di fenomeni. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.

Lazio

Locali e deboli piogge in mattinata sulla costa, tempo asciutto altrove con molte nubi compatte; al pomeriggio e nelle ore serali il tempo si manterrà asciutto su tutto il Lazio sempre con addensamenti sparsi.

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AL NORD

Al mattino molte nubi su tutti i settori, con isolate piogge su Liguria e Friuli; al pomeriggio insistono le precipitazioni sui medesimi settori, asciutto altrove. Peggiora in serata con piogge sparse anche su Lombardia e Triveneto, neve sulle Alpi oltre i 1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con prevalenza di tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con isolate piogge sulle Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

 Al mattino stabilità diffusa, con nubi basse sui settori costieri, qualche spazio di sereno su Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, maggiori aperture altrove. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in lieve calo al nord ed in rialzo al centro-sud.

www.centrometeoitaliano.it


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