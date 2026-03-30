Previsioni meteo per martedì 31 marzo

Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata

30/03/2026 - 11:43



Viterbo

Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata su tutti i settori ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio, più compatta sui settori meridionali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile sempre con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolati rovesci sui rilievi dell'Alto Adige dai 600 metri. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito, maggiori aperture a nord-ovest. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare a nord-est e cieli sereni su Piemonte, Lombardia e Liguria.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche con precipitazioni sparse, nevose dai 600-700 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo tra Umbria, Marche e Abruzzo con precipitazioni diffuse e nevicate dai 600 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti ovunque con precipitazioni sparse e neve tra Molise e Campania dai 700-800 metri. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve in Appennino dai 700 metri-1100 metri di quota fin verso la Calabria; fenomeni più intensi attesi sulla Sicilia. In serata e in nottata piogge e temporali che persistono specie sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; quota neve invariata.

Temperature minime in calo al nord e al sud, stabili o in aumento al centro e sulla Sardegna. Massime in generale diminuzione.