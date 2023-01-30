Previsioni meteo per martedì 31 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

30/01/2023 - 10:06



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli per lo più sereni sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +0°C e +10°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nuvolosità irregolare in transito tra la sera e la notte su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati.

Nazionale

AL NORD

Cieli sereni al mattino, mentre al pomeriggio avremo qualche innocuo addensamento. In serata atteso un aumento della nuvolosità su tutti i settori, con isolate nevicate sulle Alpi centrali dai 700 metri.

AL CENTRO

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli del tutto soleggiati. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con nuvolosità irregolare attesa sulle Marche; copertura nuvolosa in aumento nelle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolate precipitazioni tra Calabria, Sicilia e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati; variabile sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime e massime in generale rialzo.

www.centrometeoitaliano.it