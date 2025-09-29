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Previsioni meteo per martedì 30 settembre
Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi
29/09/2025 - 10:49

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore instabilità nel pomeriggio con locali piogge. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sempre con addensamenti in transito. Temperature comprese tra +10°C e +23°C.

Lazio

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio maggiore instabilità con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi specie sui rilievi interni. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ma con addensamenti in transito.

NAZIONALE
AL NORD
Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e ampie schiarite, locali piogge solo sulla Romagna. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

AL CENTRO
 
Nuvolosità irregolare al mattino sui settori adriatici del Centro con possibilità di piogge sparse, maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con acquazzoni e locali temporali specie sui rilievi. Ritorno di condizioni stabili dalla serata. 

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino sui settori Peninsulari del Sud con piogge sparse su Molise e Puglia, maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Aumento dell'instabilità nel pomeriggio con possibilità di fenomeni soprattutto sui settori interni Peninsulari, anche a carattere di temporale. Migliora dalla serata. 

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione specie al Centro-Sud.

 




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