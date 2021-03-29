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Previsioni meteo per martedì 30 marzo
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
29/03/2021 - 09:44

VITERBO - Poco nuvoloso nelle ore mattutine su tutto il territorio, sole prevalente nel corso del pomeriggio; tempo stabile anche in serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +20°C.

Lazio

Condizioni di tempo prevalentemente stabile con qualche nube al mattino su tutto il Lazio, ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni.

AL NORD

Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al mattino al settentrione. Nel corso del pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo pienamente stabile.

AL CENTRO

Qualche addensamento in più sui settori costieri Tirrenici al mattino, altrove i cieli risulteranno sereni. Al pomeriggio stabilità diffusa con tempo stabile e asciutto. In serata i cieli risulteranno poco nuvolosi sul Lazio; condizioni meteo stazionarie altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna della stabilità al sud: al mattino qualche nube sui settori costieri Tirrenici e su quelli Adriatici della Puglia. Al pomeriggio locale instabilità su Basilicata e Sila, ma senza fenomeni di rilievo associati. Cieli del tutto sereni nelle ore notturne, sia sui settori peninsulari che su quelli insulari.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it




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