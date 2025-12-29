Previsioni meteo per martedì 30 Dicembre

Temperature comprese tra +2°C e +10°C

29/12/2025 - 14:56



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampie schiarite. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche addensamento in più sui rilievi interni e ampi spazi di sereno altrove.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo asciutto al mattino al Nord con nuvolosità bassa e nebbie soprattutto su coste e pianure. Tra pomeriggio e sera correnti orientali porteranno qualche debole fenomeno sui settori esposti di Appennino settentrionale e Alpi occidentali, neve fin verso i 400-600 metri.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con nuvolosità anche bassa sulle vallate e schiarite. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento sui settori adriatici con deboli precipitazioni specie su Marche e Abruzzo, neve fin verso i 500-600 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità e schiarite al mattino sulle regioni del Sud con tempo per lo più asciutto, salvo locali piogge tra Calabria e Sicilia. Tra pomeriggio e sera deboli fenomeni in arrivo soprattutto su Molise, Puglia, zone interne della Campania e Basilicata con neve fino a 600-900 metri. Nella notte qualche pioggia sulla Sicilia.

Temperature minime e massime stabili o in generale calo a partire dal Centro-Nord.