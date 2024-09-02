Previsioni meteo per martedì 3 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/09/2024 - 10:24



Viterbo

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo stabile con nuvolosità in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi sul Piemonte. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi sui rilievi appenninici, velature in transito altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti con residue piogge in Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia con precipitazioni sparse, più stabile tra Sardegna e Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento su Molise, Campania e Basilicata, asciutto ma con nuvolosità alta in transito altrove. In serata condizioni di stabilità prevalente con cieli poco nuvolosi.

Temperature minime in diminuzione; massime in calo al centro-sud, stazionarie al settentrione.