Previsioni meteo per martedì 29 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

28/06/2021 - 11:42



VITERBO - Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile nella giornata con nubi sparse su gran parte della regione, possibili isolati fenomeni sui settori interni del Basso Lazio e sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

AL NORD

Al mattino qualche pioggia sui rilievi nord-occidentali, altrove cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Instabilità diffusa al pomeriggio, con possibili acquazzoni sulle regioni del nord-ovest. In serata attese residue piogge sull'arco Alpino, tempo più asciutto sulle zone pianeggianti. Fenomeni in esaurimento nella notte.

AL CENTRO

Giornata del tutto stabile sulle regioni centrali con cieli poco nuvolosi al mattino sulle coste Tirreniche; soleggiato altrove. Al pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano tempo asciutto e stabilità prevalente.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli offuscati specialmente tra Campania e Isole Maggiori; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito, ma senza precipitazioni associate. In serata non si ravvisano variazioni, con velature in transito sulle regioni meridionali.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo al centro-nord, in rialzo al sud.

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