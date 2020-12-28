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Previsioni meteo per martedì 29 dicembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
28/12/2020 - 11:54

VITERBO - Piogge diffuse nel corso delle ore mattutine e poi anche nelle ore pomeridiane su tutto il territorio; in serata i fenomeni tenderanno ad essere localmente più intensi. Temperature comprese tra +6°C e +10°C.

Lazio

Piogge al mattino sui settori centro settentrionali, neve in Appennino oltre i 1100 metri di quota, mentre altrove il tempo sarà stabile con molte nubi. Precipitazioni estese al pomeriggio su tutta la regione, fenomeni localmente più intensi nella notte; neve fino a 1200 metri.

AL NORD

Tempo parzialmente instabile sulle regioni settentrionali al mattino, con precipitazioni localmente intense sulla Liguria di Levante e sul Friuli; altrove cieli irregolarmente nuvolosi e neve sull'arco Alpino a bassa quota. Al pomeriggio precipitazioni sparse con molte nuvole e possibili acquazzoni sul Friuli. In serata si rinnovano piogge e nevicate sull'arco Alpino oltre i 200 metri di quota.

AL CENTRO

Tempo instabile sui settori Tirrenici al mattino, con schiarite sui versanti Adriatici. Al pomeriggio nuvolosità irregolare e ancora precipitazioni, localmente intense sulla Toscana settentrionale. In serata maltempo diffuso sulle regioni occidentali e neve dagli 800-1000 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità al mattino sulle regioni meridionali, tra Sardegna, Campania, Salento e Calabria, più asciutto altrove con qualche schiarita. Al pomeriggio precipitazioni sui medesimi settori, senza particolari variazioni. In serata tempo diffusamente instabile, con aperture tra Sicilia e Calabria.

Temperature minime e massime in lieve aumento su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it




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