ANNO 16 n° 193
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per martedì 28 settembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
27/09/2021 - 12:17

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e poi anche al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +15°C e +28°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile durante la giornata con ampie schiarite in mattinata alternate a locali addensamenti; isolati temporali al pomeriggio sul Basso Lazio che tenderanno ad esaurirsi in serata

--

Al mattino attesi banchi di nebbia sulla Pianura Padana, altrove i cieli risulteranno in prevalenza poco nuvolosi. Al pomeriggio ampie schiarite dai settori nord-orientali; nuvolosità irregolare tra Piemonte e Lombardia. In serata peggioramento in arrivo con piogge a partire dai settori Alpini. Possibili acquazzoni nella notte tra Piemonte e Trentino-Alto Adige.

AL CENTRO

Tempo per lo più stabile al mattino con nuvolosità irregolare tra Marche e Abruzzo e locali piogge sulle zone Appenniniche. Sereno altrove; al pomeriggio ampie aperture su tutte le regioni con cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata uggiosa al meridione: al mattino nuvolosità irregolare con piogge tra Campania, Calabria e Sicilia; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni attese sui medesimi settori, con qualche apertura tra Molise e Puglia. Graduale miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime in rialzo al centro-nord ed in diminuzione al sud.

www.centrometeoitaliano.it

 


Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo