Viterbo
Giornata all'insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e poi anche al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +15°C e +28°C.
Lazio
Condizioni di tempo stabile durante la giornata con ampie schiarite in mattinata alternate a locali addensamenti; isolati temporali al pomeriggio sul Basso Lazio che tenderanno ad esaurirsi in serata
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Al mattino attesi banchi di nebbia sulla Pianura Padana, altrove i cieli risulteranno in prevalenza poco nuvolosi. Al pomeriggio ampie schiarite dai settori nord-orientali; nuvolosità irregolare tra Piemonte e Lombardia. In serata peggioramento in arrivo con piogge a partire dai settori Alpini. Possibili acquazzoni nella notte tra Piemonte e Trentino-Alto Adige.
AL CENTRO
Tempo per lo più stabile al mattino con nuvolosità irregolare tra Marche e Abruzzo e locali piogge sulle zone Appenniniche. Sereno altrove; al pomeriggio ampie aperture su tutte le regioni con cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa, con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Giornata uggiosa al meridione: al mattino nuvolosità irregolare con piogge tra Campania, Calabria e Sicilia; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni attese sui medesimi settori, con qualche apertura tra Molise e Puglia. Graduale miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.
Temperature minime stazionarie o in calo; massime in rialzo al centro-nord ed in diminuzione al sud.