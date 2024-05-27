ANNO 16 n° 193
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per martedì 28 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
27/05/2024 - 11:32

VITERBO - Viterbo

Tempo nel complesso asciutto durante la giornata anche se nel pomeriggio non si escludono brevi e isolati acquazzoni. Asciutto in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +24°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità in transito. Nel pomeriggio atteso un aumento dell'instabilità specie sui settori interni con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi. Migliora ovunque dalla serata con nuvolosità e schiarite sempre più ampie.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse, più intense sul Trentino. Al pomeriggio instabilità in aumento in Emilia Romagna e sul Friuli, poco nuvoloso altrove. In serata tempo ancora asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sparse tra Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con acquazzoni e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora residue precipitazioni sui rilievi, ampie schiarite nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata locali precipitazioni tra Molise e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in rialzo; massime in calo al centro-nord, stazionarie o in aumento al sud.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo