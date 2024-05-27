VITERBO - Viterbo
Tempo nel complesso asciutto durante la giornata anche se nel pomeriggio non si escludono brevi e isolati acquazzoni. Asciutto in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +24°C.
Lazio
Tempo stabile al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità in transito. Nel pomeriggio atteso un aumento dell'instabilità specie sui settori interni con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi. Migliora ovunque dalla serata con nuvolosità e schiarite sempre più ampie.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse, più intense sul Trentino. Al pomeriggio instabilità in aumento in Emilia Romagna e sul Friuli, poco nuvoloso altrove. In serata tempo ancora asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.
AL CENTRO
Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sparse tra Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con acquazzoni e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora residue precipitazioni sui rilievi, ampie schiarite nella notte.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata locali precipitazioni tra Molise e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove.
Temperature minime in rialzo; massime in calo al centro-nord, stazionarie o in aumento al sud.